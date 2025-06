Survival Kids verschijnt op Nintendo Switch 2

Konami heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Survival Kids, hun eerste game voor de Nintendo Switch 2. In deze coöperatieve survivalgame raken vier kinderen na een heftige storm gestrand op mysterieuze eilanden, gedragen door reusachtige Whurtles.

Samen lokaal met twee spelers of online met vier ga je op avontuur: hak bomen om, vis, kook, verzamel grondstoffen en overleef alles wat de eilanden op je afsturen. De game is snel, kleurrijk en toegankelijk, met eenvoudige crafting en zonder ingewikkelde menu’s of inventaris. Survival Kids draait volledig om samenwerking: hoe beter je samenwerkt, hoe makkelijker je vooruitkomt. De Switch 2-versie maakt bovendien slim gebruik van de nieuwe functies van de console, zoals verbeterde communicatie en game sharing. Met zijn vrolijke tekenfilmstijl, charmante muziek en intuïtieve besturing is dit een avontuur voor jong en oud. Of je nu alleen speelt of met vrienden: overleven was nog nooit zo gezellig.

Zou jij met vrienden deze tropische uitdaging aandurven? Laat het weten in de reacties en bekijk hier die trailer!