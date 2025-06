Vessels of Decay verschijnt deze maand

Ze leken even onder te sneeuwen door alle aankondigingen van de grote uitgevers, maar er staan ook weer indiegames op de planning! Het post-apocalyptische Vessels of Decay komt bijvoorbeeld op 19 juni in de eShop. In dit handgemaakte pixelavontuur ga je de confrontatie aan met Scandinavische folklore. Want hoewel de samenleving zoals wij die kennen niet meer bestaat, zijn de sporen van onze beschaving er nog wel. En in de ruïnes van onze steden hebben bijzondere, maar soms ook gevaarlijke en kwaadaardige wezens hun intrek genomen. In deze wereld volg je volgt Freja en Mud die de ruïnes doorkruisen en monsters niet uit de weg gaan.

Het vechten speelt een grote rol in Vessels of Decay. Je krijgt de ruimte je eigen stijl te ontwikkelen en dat wordt ook beloond, bijvoorbeeld door unieke, geanimeerde ‘finishing moves’. Daarnaast zul je niet alleen met ‘gewone’ monsters te maken krijgen: de baasgevechten bestaan uit meerdere fasen en beloven serieuze uitdagingen te worden. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onderstaande trailer!