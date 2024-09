Race mee op 4 oktober tijdens onze livestream

De volgende livestream staat alweer voor de deur. Aanstaande vrijdag, 4 oktober, vanaf 20.00 uur gaan we Mario Kart 8 Deluxe in Battle Mode spelen. En jij kan meedoen! Heb je zin en tijd? Zit dan rond 20.00 uur klaar met je Nintendo Switch, de game en zorg dat je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt. Verder heb je alleen nog nodig de toernooicode: 2561-9189-2011. Door deze in de game in te vullen kan je meedoen met ons DN Streamtoernooi.

Bij een toernooi hoort ook een prijs. Zoals gebruikelijk gaat de strijd om de Wisseltrofee. De top 3 ontvangt een tof kleurtje als Discord-rol. Zo krijgt de nummer één de kleur goud, nummer twee zilver en nummer drie brons. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, meld je dan nu aan. Bovendien kan je dan tijdens de stream gezellig meepraten en ook worden er regelmatig gameavonden georganiseerd op de server. Glenn is de host van de livestream en zal alles van commentaar voorzien. Op ons Twitch-kanaal kan je alles volgen.

Doe jij mee? Laat het ons weten in de reacties of in #event-kalender in onze Discord-server!