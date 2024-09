[Interview] Takaya Imamura over zijn tijd bij Nintendo en zijn plannen voor Omega 6

Hoewel Takaya Imamura misschien niet bij iedereen meteen wat zegt, is het een designer die 30 jaar bij Nintendo heeft gewerkt vanaf het begin tot en met diep in het leven van de Switch. Zo heeft hij onder andere designs geleverd voor The Legend of Zelda (Tingle, Fierce Deity Link, Majora’s Mask), Captain Falcon, het Star Fox team en meer. Dit tot hij in 2021 met “pensioen” ging. Echter, hij bleef niet lang met pensioen en publiceerde al snel de manga Omega 6. Op basis van deze manga komt nu een video game waarbij zijn unieke retro artstyle goed naar voren komt.

Tijdens gamescom dit jaar konden we uitgebreid in gesprek met deze geroemde game designer over niet alleen zijn nieuwe game en toekomstige plannen. Ook konden we hem verschillende vragen stellen over zijn tijd bij Nintendo en hoe hij kijkt op de terugkeer van F-Zero met F-Zero 99 die vorig jaar verscheen.