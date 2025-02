Componist Winifred Phillips wint Grammy voor OST van de 2024 remake van Wizardry

Afgelopen nacht was de 67e jaarlijkse Grammy Award-uitreiking. Naast prijswinnaars als Beyoncé en Kendrick Lamar zijn wij natuurlijk benieuwd naar de winnaar van de categorie ‘Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media’. Die prijs ging dit jaar naar componist Winifred Phillips voor de soundtrack van de 2024 remake van Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.

Zij versloeg hiermee de componisten van andere genomineerde grote games als Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla en Marvel’s Spider-Man 2. In het backstage interview na afloop laat de winnares weten ’totally blown away’ te zijn door het winnen van de Grammy. Mocht je het leuk vinden, is het interview onderaan dit bericht te bekijken. Winifred is geen onbekende naam in de gamewereld. Zij componeerde de muziek voor bekende titels als God of War, Assassin’s Creed III: Liberation en de LittleBigPlanet serie. En dus ook voor Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord waarmee ze nu een Grammy aan haar prijzenkast mag toevoegen.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord verscheen op 23 mei 2024 en is een remake van de game uit 1981. Deze game kwam toentertijd uit op de Apple II en was een zogenaamde text-based party-RPG (wat we nu een dungeon crawler noemen). Het bleek de populairste RPG van dat jaar en de vele baanbrekende mechanismen die geïntroduceerd werden hebben de basis gelegd voor games als Final Fantasy en Dragon Quest. De remake uit 2024 is gebouwd op de originele code uit 1981. In de review van Patricia lees je of de remake de moeite waard is.

Heb jij de 2024 remake van Wizardy: Proving Grounds of the Mad Overlord al gespeeld? En heb je genoten van de muziek? Laat het ons weten in de reacties!