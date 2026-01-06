Race mee op 9 januari tijdens onze livestream

Nog de beste wensen allemaal! Aanstaande vrijdag vindt de eerste livestream van 2026 plaats. We zullen tijdens onze livestream een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi houden. We zullen racen op 150cc met de standaardregels. Hoe je meedoet, lees je hieronder! Mocht je alleen naar de stream willen kijken, dan kan je ons op ons Twitch-kanaal volgen. Glenn zal de stream aan elkaar praten en het geheel van commentaar voorzien.

Het toernooi start vrijdag 9 januari 2026 vanaf 20.00 uur. Hoewel Mario Kart 8 Deluxe een Nintendo Switch-game is, is het zowel op de Switch als Switch 2 speelbaar. Naast de game en een apparaat om op te spelen heb je ook een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Wanneer het toernooi eenmaal start, hoef je alleen de toernooicode 2561-9189-2011 in te vullen in de game. Op die wijze kan je meedoen aan het DN Streamtoernooi!

Elke maand wordt er in de livestream gestreden om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie van het toernooi vallen in de prijzen. Elk krijgen deze winnaars voor een maand lang een speciale Discord-rol met een bijpassend kleurtje. Om die rol te ontvangen zal je lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Bovendien kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met de livestream meedoet en is er natuurlijk ruimte om te praten over de tofste games en meer.

Doe jij vrijdag mee met Mario Kart 8 Deluxe? Laat het ons weten in de reacties!