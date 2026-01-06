Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles wereldwijd al meer dan een miljoen keer verkocht

Square Enix laat weten dat Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles binnen drie maanden al een verkoop-mijlpaal heeft bereikt. Sinds de release eind september is de game wereldwijd al meer dan een miljoen keer verkocht. Dit getal is gebaseerd op fysieke én digitale aankopen van alle platformen waarop de game is uitgekomen. In een persbericht zei producer Kazutoyo Maehiro: ‘Het hele ontwikkelteam is jullie allemaal ontzettend dankbaar, en we beschouwen deze positieve reacties als motivatie om te blijven nadenken over toekomstige updates om de game nog leuker en toegankelijker te maken voor een nog breder publiek‘ (vertaald met Google Translate).

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verscheen op 30 september voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Ondanks de goedlopende verkoopcijfers waren wij niet zo onder de indruk van deze RPG. In onze review lees je waarom wij vinden dat Square Enix met het opnieuw uitbrengen van de game uit 1997 de bal heeft laten vallen. Maar goed, wie weet heb jij deze titel juist met heel veel plezier gespeeld. Smaken en ervaringen verschillen immers!