Race op 7 november mee tijdens onze livestream

Aanstaande vrijdag organiseren we een Mario Kart World-toernooi tijdens onze livestream. Om het spannend te maken gaan we in mirror-mode racen. Dat betekent totale chaos vanwege bekende banen die in spiegelbeeld zijn! Hoe je meedoet, lees je hieronder! Mocht je alleen naar de stream willen kijken, dan kan je ons op ons Twitch-kanaal volgen. Glenn zal de stream aan elkaar praten en het geheel van commentaar voorzien.

Het toernooi start vrijdag 7 november 2025 vanaf 20.00 uur. Mario Kart World is alleen op de Nintendo Switch 2 speelbaar. Naast de game en een apparaat om op te spelen heb je ook een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Als het bijna tijd is ga je in de game naar ‘Online’, vervolgens kies je ‘Racen met vrienden’ en als laatste ‘Zoeken op kamer ID’. De code die je daar moet invoeren wordt tijdens de stream gedeeld!

Elke maand wordt er in de livestream gestreden om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie van het toernooi vallen in de prijzen. Elk krijgen deze winnaars voor een maand lang een speciale Discord-rol met een bijpassend kleurtje. Zo ziet iedereen dat zij, en wie weet wel jij, een echte Mario Kart-pro zijn. Om die rol te ontvangen zal je lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Bovendien kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met de livestream meedoet en is er natuurlijk ruimte om te praten over de tofste games en meer.

Doe jij vrijdag mee met het toernooi? Laat het ons weten in de reacties!