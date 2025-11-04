Releasedatum voor puzzel-platformer As I Began to Dream

Op 20 november verschijnt puzzel-platformer As I Began to Dream voor de Nintendo Switch. Dat laten uitgever Soft Source en ontwikkelaar Strayflux Studio weten. De game gaat alleen digitaal beschikbaar komen via de Nintendo eShop en kost €19,99. Voor een indruk van de gameplay vind je hieronder een nieuwe trailer.

In dit handgetekende avontuur speel je als Lily, een jong meisje dat haar ouders is verloren in een ongeluk. Lily wordt wakker in een droomwereld, waar ze vastzit en die ze niet kan verlaten. Het is aan jou om de omgeving te manipuleren en puzzels op te lossen. Begeleid Lily op haar reis met als doel te ontsnappen uit die droomwereld. Gelukkig heeft Lily haar vliegende schildpadvriend Flippy om haar te vergezellen. Samen herleven zij herinneringen en leren ze omgaan met verlies. Bereid je voor op een emotioneel verhaal over rouw en help Lily rust en acceptatie te vinden.

Deze reis duurt zo’n 4-6 uur en wordt omlijst door een melancholische soundtrack van de Indonesische componist JabFina. Als je meer wil weten over As I Began to Dream, lees dan verder op de website van Soft Source Publishing. Komt deze reis op jouw wensenlijstje?