Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army krijgt launchtrailer

Eerder dit jaar maakte Atlus bekend dat Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army zowel naar de Nintendo Switch 1 als 2 zou komen. De game is vanaf vandaag verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij. Deze geremasterde versie brengt de klassieke actie-RPG uit de Shin Megami Tensei-reeks terug met verbeterde graphics, vernieuwde gameplay en extra content. De game staat gepland voor een release in 2025.

Spelers kruipen opnieuw in de huid van Raidou Kuzunoha XIV, een demonische detective in het Taisho-tijdperk van Japan, met zijn trouwe kat Gouto aan zijn zijde. Terwijl Raidou de waarheid achter verdwijningen ontrafelt, ontdekt hij een sinister complot dat de hele stad dreigt te verwoesten. Een geheimzinnige militaire organisatie voert experimenten uit met verboden krachten, wat leidt tot de opkomst van een mechanisch leger zonder ziel. Om deze dreiging te stoppen, moet Raidou samenwerken met onwaarschijnlijke bondgenoten en zijn demonische krachten tot het uiterste drijven.

Wat betreft de verschillen tussen beide versies: de Nintendo Switch 2-versie draait op 60 frames per seconde met een resolutie van 1080p, zowel in handheld- als tv-modus. Op de huidige Switch ligt de framerate op 30 fps en daalt de resolutie in handheld-modus naar 720p. Wie de game fysiek koopt voor Switch 2 moet rekenen op een key card: het spel moet nog volledig worden gedownload en neemt ongeveer 17 GB in beslag.