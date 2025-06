Europese fysieke release voor Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Liefhebbers van de metroidvania Ender Magnolia: Bloom in the Mist hebben mogelijk al een fysieke versie uit Japan geïmporteerd omdat deze de Engelse taal bevat. Maar mocht je daar nog over twijfelen of op het punt staan een bestelling te plaatsen, wacht dan nog even. Want nadat uitgever Clear River Games vorig jaar al een Europese fysieke release verzorgde voor Ender Lilies: Quietus of the Knights, doen ze dat ook voor de opvolger. Dat blijkt uit een post van de uitgever op X:

Announcing Ender Magnolia by @BinaryHaze_EN. Step into the Land of Fumes and explore a hauntingly beautiful yet gruesome world in this critically acclaimed Metroidvania.



Coming soon in a gorgeous new physical edition. pic.twitter.com/tyLensTRyS — Clear River Games (@clearrivergames) June 18, 2025

Er gaat zowel een standaard editie als een Deluxe editie te koop zijn. Pre-orders hiervoor starten op 24 juni via de site van Clear River Games. Wanneer de retailversies van Clear River Games precies in de winkels liggen is nog niet bekend. Ender Magnolia: Bloom in the Mist verscheen begin dit jaar in de Nintendo eShop en werd erg goed ontvangen. Mocht je onze review gemist hebben, lees dan hier waarom wij het een heerlijke duistere metroidvania vinden en de game beoordeelden met een prachtige 8,7. Ook de voorganger, Ender Lilies: Quietus of the Knights, kreeg van onze een lovende review. Mocht je nog niet bekend zijn met de games, maar wel kunnen genieten van een metroidvania met een meeslepend verhaal en grafisch hoogstaande vormgeving, dan zijn dit zeker twee pareltjes om te overwegen.

