Heave Ho 2 komt deze zomer naar de Nintendo Switch (2)

Multiplayergame Heave Ho kwam in 2019 naar de Nintendo Switch. Tijdens de Indie World Showcase werd onthuld dat het tweede deel deze zomer naar zowel de Nintendo Switch als Switch 2 gaat komen. Er staat je weer een grappig en creatief samenwerk-avontuur te wachten. Heave Ho 2 belooft online en lokale slinger-actie voor maximaal 4 spelers. Jullie opdracht? Niet doodgaan! Help je vrienden of verlies je grip en laat ze de afgrond in storten. Ga de uitdaging aan in acht thematische werelden vol duivels multiplayerplezier. Dit tweede deel bevat nieuwe gameplay-elementen, van gewichtloze ruimte tot culinaire chaos en nog veel meer.

Ken je het eerste deel? Dan weet je wat je te wachten staat. Ben je nog onbekend met deze co-op game, lees dan hier onze review van deel 1. En wie weet komt daarna Heave Ho 2 wel op jouw wensenlijstje te staan!