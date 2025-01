Gilde Management RPG Progress Orders krijgt een release in het Westen

Afgelopen november berichtten we jullie over de aankondiging van Progress Orders, het nieuwste project van Uitgever Bushiroad Games en ontwikkelaar Hakama. Naast een korte beschrijving van de game zijn verdere details toen niet bekendgemaakt. Inmiddels weten we dat deze gilde management RPG ook te spelen gaat zijn in het westen. Progress Orders staat al in de Nintendo eShop. De genoemde prijs is €18,41 en volgens de vermelde releasedatum is de game vanaf 9 april 2025 te verkrijgen. Wie liever voor een fysiek exemplaar gaat kan deze uit Japan importeren. De fysieke uitgave van Progress Orders ondersteunt namelijk ook de Engelse taal. Onlangs is ook de (Japanse) openingsfilm gedeeld. Dit is de video die gaat spelen wanneer je Progress Orders opstart. De openingsfilm kun je onderaan dit bericht bekijken.

In Progress Orders sta je aan het roer van je eigen gilde. Een brief van je grootvader leid je naar deze gilde. Tijdens een ritueel om lid te worden verkrijg je speciale helderziende krachten. Train de avonturiers die zich bij je gilde aansluiten en stuur ze op pad om kerkers te onderzoeken. Met behulp van je speciale helderziende krachten kun je je gilde op afstand helpen door bevelen uit te delen. Maak naast het trainen en vechten ook gebruik van verschillende faciliteiten zoals de smid, winkel en tuin om je gilde te versterken. Hoe meer je samenwerkt met de leden uit je gilde, hoe meer het verhaal zich ontvouwt…