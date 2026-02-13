Na eerder uitstel nu een nieuwe releasewindow voor Mina the Hollower

Sommige games hebben een enorme aanloop voordat een release werkelijkheid wordt. Mina the Hollower is zo’n game. Deze titel werd door indie-ontwikkelaar Yacht Club Games al in 2022 aangekondigd. In 2024 volgde een update over een succesvolle Kickstarter-campagne waardoor de game steeds dichterbij kwam. En in augustus 2025 leek een release echt aanstaande toen de releasedatum van 31 oktober 2025 werd onthuld. Maar begin oktober liet Yacht Club Games weten dat die datum niet gehaald ging worden. Mina the Hollower werd uitgesteld. Voor hoe lang was onbekend, maar er leek niet heel veel extra tijd nodig te zijn om de puntjes op de i te zetten.

Inmiddels is het februari 2026 en gisteravond werd tijdens de PlayStation State of Play onthuld dat er een nieuwe releasewindow is. Dit keer een voorzichtige onthulling met een periode en geen exacte datum. Het streven is nu dat Mina the Hollower ergens in de lente van 2026 naar de Switch en Switch 2 gaat komen. Dat deze titel belangrijk is voor het voortbestaan van Yacht Club Games is duidelijk. Laten we hopen op een succesvolle release. Wie trouwens een PlayStation 5 heeft kan later vandaag aan de slag met een tijdelijke demo.

Ga op avontuur met Mina de uitvinder!

Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage. Veel avontuurpotentie dus!

