Reclame in London Underground geeft aan dat Metroid Prime 4: Beyond nu al uit is

Reclame in London Underground geeft aan dat Metroid Prime 4: Beyond nu...

Het is natuurlijk onwijs jammer dat fans al zo ongelofelijk lang moeten wachten op Metroid Prime 4: Beyond. Inmiddels weten we immers al sinds 2017 van het bestaan van dit Metroid Prime-spel. Gelukkig komt de release van de game alsmaar dichterbij, aangezien deze titel ergens in 2025 moet verschijnen. Ik zou alleen niet willen zeggen dat Metroid Prime 4: Beyond nu al uit is, maar dat is wel wat een enorme poster in de London Underground je wilt doen geloven.

Zoals je op onderstaande foto kunt zien, zou Metroid Prime 4: Beyond toch echt al te spelen moeten zijn op de Nintendo Switch 2. Ren nu trouwens niet meteen naar een (digitale) winkel om het spel te kopen, want het gaat hier namelijk om een foutje. Toch zou dit alsnog kunnen betekenen dat deze game redelijk snel op de markt kan verschijnen. Waarom zou er anders al zo’n poster klaarliggen en opgehangen zijn? Zodra er een exacte releasedatum bekend is gemaakt, dan delen we dat nieuws natuurlijk op deze website. Tot die tijd zullen we nog iets langer geduld moeten hebben.