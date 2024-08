Doraemon Dorayaki Shop Story nu beschikbaar

Misschien heb je al ooit van ontwikkelaar Kairosoft gehoord. Deze brengt regelmatig simulatiegames uit op de Nintendo Switch, maar ook op mobiele apparaten bijvoorbeeld. Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase & Indie World werd er ook een nieuwe Kairosoft-titel onthuld. Echter, dat was niet in de westerse presentatie, alleen in die van Japan. Doraemon Dorayaki Shop Story kreeg een uitgebreide trailer en verscheen direct in de Nintendo eShop. Hoewel het dus alleen in Japan getoond werd, is de game ook in het Westen per direct beschikbaar. In de Nintendo eShop kan de game voor €20,00 gekocht worden. Tot en met 10 september is er 10% korting, wat de prijs €18,00 maakt.

In Doraemon Dorayaki Shop Story run je een zaak met allerlei lekkernijen. Doraemon is natuurlijk gek op Dorayaki. Dus dat kan niet ontbreken. Maar eerst moet de zaak klaargemaakt worden voor de opening. Anders lukt het nooit om het gesprek van de stad te worden. Af en toe zal je tegen problemen aanlopen en moet je de gadgets van Doraemon gebruiken om ze op te lossen. Bovendien kom je ook andere bekende personages uit de Doraemon-franchise tegen in deze game.