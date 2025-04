Marisa of Liartop Mountain aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Alliance Arts en ontwikkelaar Unknown X hebben vandaag aangekondigd dat Marisa of Liartop Mountain naar de Nintendo Switch komt. Deze unieke tabletop-stijl RPG, gebaseerd op het Touhou Project, verschijnt op 19 september 2025. De aankondiging werd gedaan tijdens de Indie Live Expo.

In Marisa of Liartop Mountain neem je de rol aan van Reimu, die een mysterieuze boekenberg vol leugens en geheimen doorkruist op zoek naar de verdwenen Marisa. Het verhaal ontvouwt zich aan de hand van jouw keuzes en wordt ondersteund door een dobbelsteensysteem dat gevechten en gebeurtenissen beïnvloedt. Elke beslissing die je maakt kan het verloop van het avontuur drastisch veranderen, net als in klassieke gamebooks. De combinatie van analoge spelelementen en digitale vloeiendheid zorgt voor een dynamische spelervaring waarin geen enkel avontuur hetzelfde is.

Ben jij klaar om het mysterie van de boekenberg te ontrafelen?