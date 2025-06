[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 27

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Ascendant

Prijs in de Nintendo eShop: €8,94 – 30 juni

Ascendant is een rogue-lite in de puurste zin van het woord. Ga op reis door drie uitdagende biomen, vol eigenaardige en specifieke vijanden, en versla de legendarische gruwelen die daar op je wachten. Aan het eind van elke verdieping staat een mini-boss op je te wachten, dus onderzoek elke vloer goed voordat je hier de strijd mee aangaat! Open kisten, vind voorwerpen, verkrijg nieuwe magische krachten, en probeer hiermee combo’s te vinden om echt krachtige combinaties te laten ontstaan. Onderzoek een eeuwenoud kwaad, overstijg jezelf en vind de vrijheid!

No Heroes Here 2

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 1 juli

No Heroes Here 2 verschijnt zeven jaar na het eerste deel, dat in 2018 uitkwam. In die game moest je samen met vrienden een kasteel verdedigen, en hier is dat niet veel anders. No Heroes Here 2 is namelijk een co-op tower defense-game met roguelike elementen die je met maximaal vier personen speelt. Houd je fort georganiseerd, maak munitie en leg natuurlijk de vijand flink onder vuur. Het draait allemaal om een goede samenwerking. Je speelt in 30 verschillende kastelen en rekruteert ondertussen steeds meer niet-helden om je te helpen. De forten zijn verdeeld over drie verschillende koninkrijken, elk met hun eigen mechanics en vijanden. Je begint – uiteraard – in Noobland en gaat daarna door naar Trollmeria en tot slot Fungaria.

Music Drive: Chase the Beat

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 3 juli

In deze actievolle rhythm-racer stap je in de schoenen van Tina en Tunner. Zij is een meesterlijke getaway driver, hij een sharpshooter met perfecte timing. Samen vormen ze een krachtig duo in hun missie om gestolen harde schijven vol onuitgebrachte muziek terug te veroveren.

Met een originele soundtrack van de Braziliaanse rapper NP Vocal, opvallende polygonale visuals en razendsnelle gameplay combineert Music Drive: Chase the Beat muziek, actie en snelheid tot een energieke mix. Verwacht knallende achtervolgingen, flitsende shootouts en ritmische uitdagingen terwijl je door levendige, door street culture geïnspireerde werelden raast. Onderweg ontwijk je kogels, scheur je door neonverlichte steden en neem je het op tegen vijanden die koste wat kost de muziek in handen willen houden. Of je nu houdt van knallende actie of meeslepende muziek: Music Drive neemt je mee op een razendsnelle rit vol stijl en energie.

Wat verder verschijnt in de week van 30 juni tot en met 6 juli

1 juli – Dragon Eclipse

1 juli – Irem Collection Volume 3 [bundle]

1 juli – RememPair

2 juli – Into the Emberlands

2 juli – Dead of Darkness

2 juli – Misdie: Into the Game

3 juli – Beat of Life

3 juli – Pool’s Club

3 juli – Music Drive: Chase the Heat

3 juli – AERY: Titans of the Future

3 juli – Escape Game: The Kitty The Vacant Lot

3 juli – Korean Drove Flying Tour Gwangju-si

3 juli – Slender Threads

3 juli – Poly Bridge 3

3 juli – Battle Rockets

3 juli – Cryken: Part 4

3 juli – EGGCONSOLE ‘Fray’ PC-9801

3 juli – Brain Workout! Find the Difference in Classic Art

4 juli – Go Kart Mania- Elite Edition

4 juli – Dirt Racing Bundle [Off Road & Wildtrax]

4 juli – Golf Up Bundle [Golf Up & Golf Up Tropical]

4 juli – 6 in 1 Power Bundle

4 juli – Pro Blackjack

5 juli – Millionaire Escape

