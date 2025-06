Bandai Namco Zomer Showcase 2025 aangekondigd voor 2 juli

Bandai Namco heeft laten weten dat op woensdag 2 juli hun zomer Showcase plaatsvindt. De presentatie waarin diverse games in de spotlight zullen staan is om 21 uur Nederlandse tijd te zien. De link naar de livestream vind je onderaan dit bericht.

Wat mogen we verwachten van de Summer Showcase? In ieder geval een onthulling van een gloednieuwe My Hero Academia-game en een exclusieve trailer voor Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Verder wordt er in de gameplay gedoken van Digimon Story: Time Stranger (deze game komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc, helaas niet naar de Switch of Switch 2). Andere titels die voorbij gaan komen zijn o.a. Little Nightmares III, PATAPON 1+2 REPLAY, Everybody’s Golf: Hot Shots en Shadow Labyrinth, en diverse titels die op andere platformen gaan uitkomen zoals Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Super Robot Wars Y en Tekken 8.

Ben je benieuwd naar deze showcase? Bekijk dan onderstaande teaser trailer!

Teaser trailer:

Link naar de livestream: