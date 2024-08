[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 32

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

The Lullaby of Life

Prijs in de Nintendo eShop: €13,49 – 7 augustus 2024

The Lullaby of Life is een puzzel avonturen game waarin je puzzels oplost met muziek. Je speelt een deeltje dat tot leven is gekomen tijdens het ontstaan van het heelal, met de kracht om muziek te spelen in de vorm van geloven. Gebruik deze geluidsgolven in reeksen met kleuren en symbolen. Wees creatief in je denken, en gebruik goed getimede muzieknoten om de uitdagingen op je pad op te lossen. Maak nieuwe reisgenoten wakker, breng slapende wezens tot leven en puzzel jezelf een weg door dit abstracte heelal!

Cat Quest III

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 8 augustus 2024

Cat Quest III is het derde deel uit de Cat Quest serie, en reeks RPG’s die niet voor de poes is. (hehe) In dit 2.5D actie-RPG avontuur speel je een piratenpoes in een fantasierijke open piratenwereld. Hoe deze wereld heet? Nou, de Cataïben natuurlijk! Het is een schiereiland dat wemelt van de pi-ratten die op zoek zijn naar de Noordster, een legendarische verloren schat. Samen met je trouwe spook bevaar je de Cataïben in je eigen schip, maar dit brengt nog aardig wat gevaren met zich mee. Natuurlijk moet je altijd uitkijken voor miauw-terij (HEHEHE) maar al snel wordt je ook nog eens opgejaagd door een horde pi-ratten onder bevel van de piratenkoning… benieuwd naar deze titel? Wij mochten hem afgelopen Gamescom al eens proberen. Hier lees je wat we ervan vonden.

Steamworld Heist II

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 8 augustus 2024

Maak je klaar voor een episch avontuur op de woeste zeeën, want SteamWorld Heist II is eindelijk verschenen op de Switch! In het avontuur kruip je in de huid van een kapitein die de leiding neemt over spannende turn-based gevechten op het water. Niet (alleen) voor de vele schatten, maar ook om te ontrafelen hoe het kan dat water de metalen metgezellen aan het roesten krijgt. Nieuw in dit vervolg is onder andere het jobsysteem; waar je veel opties hebt om personages te personaliseren. Zo kun jij hét perfecte team samenstellen om je op die manier klaar te maken voor elke missie!

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 augustus:

6 augustus: Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid

6 augustus: (Pack) Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid & Broadcast over Sunset

6 augustus: Volgarr The Viking II

6 augustus: Pigeon Sim – Bird Simulator: Premium Edition

6 augustus: The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom

6 augustus: I Want To Go To Mars

7 augustus: JALECOlle Famicom Ver. Yokai Club

7 augustus: Skelethrone: The Chronicles of Ericona

7 augustus: Cattie

8 augustus: PumPum

8 augustus: SteamWorld Heist Complete Bundle

8 augustus: Anime Dance-Off – Party Total

8 augustus: Omochapon

8 augustus: Gray Dawn

8 augustus: That Time I got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

8 augustus: Sokomage

8 augustus: Color Sense Challenge

8 augustus: Vividlope

8 augustus: Revue Starlight El Dorado

8 augustus: Demon Go!

8 augustus: Billy Bumbum: A Cheeky Puzzler

8 augustus: Delirum

8 augustus: Cats Hidden in Magic Places

8 augustus: Love is All Around

8 augustus: Drone Pilot – Extreme Flight Simulator

8 augustus: Sushi Drop

8 augustus: Kanna Maze

8 augustus: Tactical Strike: Special Forces Shooter

8 augustus: EGGCONSOLE ArGUICE NO TSUBASA

8 augustus: Slot & Learn HIRAGANA

8 augustus: Train Your Brain! Spot the Difference with Japanese Landscape!

8 augustus: Spin & Match Puzzle Learn at Once 3 Launguages

9 augustus: Escape from Pharaoh’s Tomb

9 augustus: Bid Battle – Auction War Simulator Storage Hunter

9 augustus: Boom Robots

10 augustus: Truckzilla – Monster Truck Mega Ramp Premium Edition

10 augustus: Bullet Time

11 augustus: Moonshot

11 augustus: The BooksTale – A Hop Adventure

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.