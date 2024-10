[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 44

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Poppy Playtime: Hoofdstuk 2 & 3

Prijs in de Nintendo eShop Poppy Playtime Hoofdstuk 2: €8,99 – 31 oktober 2024

Prijs in de Nintendo eShop Poppy Playtime Hoofdstuk 3: €13,59 – 31 oktober 2024

Laten we eens beginnen met twee lekkere horror games voor Halloween. Poppy Playtime is een populaire horrorgame die momenteel in delen uitkomt. Het idee is simpel; jij bevind je op een dag in een verlaten speelgoedfabriek. Deze fabriek maakte het populairste kinderspeelgoed ter wereld… tot al zijn personeel op mysterieuze wijze verdween. Jij raakt al snel verdwaald in het immense gebouw, waar je alles op alles moet zetten om in leven te blijven. Hoofdstuk 1 is sinds eind vorig jaar te spelen op de Switch, en daar komen vandaag hoofdstuk 2 & 3 bij.

In hoofdstuk 2 zul je het moeten opnemen tegen ‘Mommy’ die een aantal uitdagende puzzels voor je klaar heeft staan. En in hoofstuk 3 bevind je je in Playcare, een bouwvallig weeshuis onder de fabriek. Deze fabelachtige plek was ooit opgezet als een hemel voor weeskinderen, maar ook deze kinderen zijn nergens meer te vinden… Gebruik je Grabpack om in leven te blijven en blijf vooral uit de handen van het speelgoed!

Farmagia

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 1 november 2024

Farmagia is een adventure farming sim, waarin je een avontuur vol knotsgekke monstergevechten beleeft terwijl je een boerderij onderhoud. De game speelt zich af in het land Felicida, waar, na de dood van zijn heerser, de tiran Glaza de macht overneemt. Hij onderwerpt de bewoners van de gehele wereld aan een onderdrukkend regime, maar net zoals met elk regime staan daar uiteindelijk mensen tegen op. Jij volgt het verhaal van Ten, die samen met zijn bevriende Farmagia een leger monsters aanvoert waarmee je vecht in de veradelijke landen van de Underworld. Verzamel hulpbronnen en breng ze terug naar je boerderij, waar je jouw Farmagia-vaardigheden verbetert, meer monsters fokt en nieuwe kenmerken ontwikkelt om het gevecht tegen Glaza en de Oración Seis te winnen.

Cafe 0 ‘The Sleeping Beast’ REMASTERED

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 1 november 2024

CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED is een visual novel met een bovennatuurlijk en mysterieus sfeertje. Het verhaal speelt zich af in een dorpje waar Corliss Green werkt. Dat klinkt allemaal heel normaal tot ze op een dag wakker wordt voor een nogal apart café. Daar vertelt Noir dat ze het niet heeft gered om naar de hemel te gaan en dat ze dus al dood is. Nu als verloren ziel is ze beland bij Café 0. Hoe ze dood is gegaan, weet ze niet. Maar ze krijgt de kans om terug te keren naar een week voor haar dood. Wat zal ze allemaal ontdekken? De game is een Remaster, een geüpgraded versie van de originele game uit 2016. Het is de tweede deel in de reeks, maar is los speelbaar.

