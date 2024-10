Sonic X Shadow Generations al miljoen keer verkocht

Sonic X Shadow Generations is sinds afgelopen week verkrijgbaar voor verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. En al kort na de lancering blijkt dat de verkopen een prima start hebben gemaakt. Alleen al op de dag van de release zijn er al een miljoen exemplaren van Sonic X Shadow Generations verkocht aldus SEGA. Het betreft hier de verkoopcijfers voor alle uitgebrachte versies.

Sonic X Shadow Generations bevat allereerst een remaster van het in 2011 verschenen Sonic Generations met onder andere verbeterde beelden en bonuscontent. Deze nieuwe versie van de game bevat daarnaast een compleet nieuwe campagne die om Shadow the Hedgehog draait. Niet geheel toevallig, Shadow heeft namelijk ook een rol in de aankomende film Sonic the Hedgehog 3, die eind dit jaar in de bioscoop te zien zal zijn.

De eerste recensies van Sonic X Shadow Generations zijn over het algemeen erg positief. Laten we dan ook hopen dat de verkoopcijfers ook in de weken na de release goed blijven scoren. Ben jij inmiddels al aan de slag gegaan met Sonic X Shadow Generations? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!