[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 5

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Laika: Aged Through Blood

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 30 januari 2025

Laika: Aged Through Blood noemt zichzelf de eerste ‘motorvania’ oftewel, een metroidvania op de motor. In-game volg je het avontuur van titelpersonage Laika, een coyote-moeder die gedwongen een post-apocalyptische, door oorlog verscheurde woestenij moet navigeren. Op haar vertrouwde motor gaat ze gevaarlijke uitdagingen aan, ontdekt ze omgeving en trotseert ze verschillende vijanden. Dit alles om haar onderdrukte clan te bevrijden en te wreken wat ze heeft verloren. In dit handgetekende avontuur verzamel je verder power-ups die de basis vormen van je vaardigheden. De motorfiets kan zowel gebruikt worden als schild of als vervoermiddel, waarbij er grote ramps zijn om vanaf te springen of steile hellingen om jezelf te lanceren en snelheid te maken.

Phantom Brave: The Lost Hero

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 30 januari 2025

Phantom Brave: The Lost Hero is een onconventionele strategie RPG, welke zich categoriseert door je zelf de touwtjes in handen te geven. Zo kun je vrij bewegen over een gridloze kaart, en veranderen stats van je teamleden aan de hand van waar je ze oproept. Deze game is een nieuw avontuur in de Phantom Brave serie, waarin het verhaal volgt van Marona, een bijzondere vrouw die de gave heeft om met Phantoms te praten. Samen met een bevriende Phantom, Ash, ga je op reis door de wereld Ivoire.

Deze reis wordt opgeschrikt door een aanval van geestpiraten en het is aan jou om een team van Phantoms samen te stellen om deze te verslaan. Deze Phantoms kun je rekruteren, toewijzen aan objecten en fuseren met Marona. Met een totaal aan 50 personages en 300 vaardigheden kun je je team naar hartenlust aanpassen om je voor te bereiden op de turn-based gevechten tegen de Shipwreck Crew.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Prijs in de Nintendo eShop: €22,49 – 31 januari 2025

Citizen Sleeper 2 is het vervolg op populaire verhalende RPG Citizen Sleeper. Het is wederom een verhalende RPG, waarbij de speler de rol aanneemt van een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robot lichaam. De lichamen van Sleepers zijn eigenlijk altijd eigendom van een bedrijf, iets wat bij jou niet veel anders is. Na ontsnapt te zijn beland je echter in de handen van een criminele organisatie, waar je na een wanhopige poging ook uit ontsnapt. Je bent tegen die tijd echter aardig gehavend, en met een defect lichaam, een prijs op je hoofd en geen herinneringen zul je moeten overleven op een nieuwe plek. Commandeer een schip, bouw een crew en een netwerk aan vrienden en neem vreemde klusjes aan om te overleven.

Wat verder verschijnt in de week van 27 januari tot en met 2 februari

28 januari – Cuisineer

28 januari – Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

28 januari – Tails of Iron 2: Whiskers of Winter Deluxe Edition

28 januari – The Stone of Madness

28 januari – Stone of Madness – Deluxe Edition

28 januari – Neptunia Riders VS Dogoos

28 januari – Neptunia Riders VS Dogoos – Deluxe Bundle

29 januari – Mizuchi

29 januari – Real Cake Maker – Tasy Edition

29 januari – Agent Fall

29 januari – Robot Anarchy

29 januari – Stellar Docks

30 januari – Hello Kitty Island Adventure

30 januari – Hello Kitty Island Adventure – Deluxe Edition

30 januari – Shawley: Zoo of Wonders

30 januari – Coloring Animals

30 januari – Cardfight!! Vanguard Dear Days 2

30 januari – Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 – Digital Deluxe Edition

30 januari – Connect The Circuit 1000

30 januari – Fly Corp

30 januari – Fly Corp – Complete Edition

30 januari – Techno Banter

30 januari – KAMiBAKO – Mythology of Cube –

30 januari – Wander Hero

30 januari – Heisting – Wicked Edition

30 januari – A Rite from the Stars – Remaster Edition

30 januari – Tap Wizard 2

30 januari – Robobeat

30 januari – Busureroes: Invasion

30 januari – Wizardry: The Five Ordeals

30 januari – Wizardry: The Five Ordeals Triple Pack

30 januari – Star Rush: Stack and Jump

30 januari – InorStreet

30 januari – Accolade Sports Collection (QUByte Classics)

30 januari – Screensaver Battle

30 januari – Subway Sprint Girl

30 januari – Slicy Flips

30 januari – SnookerBlitz

30 januari – Soko Monster

30 januari – Masked Devourer

30 januari – Bubble Shooter World

31 januari – Genso Manege

31 januari – Go Kart Mania – definitive Edition

31 januari – Meow Mission

31 januari – Whittingham Asylum: The Investigation

31 januari – Squab

31 januari – Rookie Table Tennis

31 januari – Lush Forest

1 februari – Hoarding Simulator 2.0

2 februari – Tavern Tantrum

