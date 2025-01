Hierom was Kirby zo ‘boos’ in het Westen

Hoewel we Kirby van recente games vooral kennen als een blije blob, is dit niet altijd zo geweest. Vooral in het Westen leek Kirby, in tegenstelling tot zijn Japanse tegenhanger, nogal een rebelse fase door te gaan. Lang is hierover gespeculeerd: waarom was de Westerse Kirby nou zo boos? Gelukkig hebben we nu eindelijk een antwoord! Volgens Leslie Swan, verantwoordelijk voor het lokaliseren van Kirby-games is Kirby namelijk helemaal niet boos: hij was gewoon erg vastberaden.

In een interview met Polygon licht Swan toe waarom ‘onze’ Kirby soms een stuk vastberadener oogde dan zijn Japanse persona. Dat heeft namelijk alles te maken met cultuur. Want waar in Japan alle leeftijden enthousiast worden van schattige wezentjes, was de Amerikaanse doelgroep van tienerjongens meer gecharmeerd van stoere personages. Daarom kreeg Kirby een kleine make-over die zijn strijdvaardige kant wat beter belichtte. Omdat de spellen ook veel actie bevatten, week dit niet te ver af van Kirby’s innerlijk. Als je de covers naast elkaar legt, lijkt Kirby daarom een stuk gevaarlijker. Inmiddels is de box art van Japanse en andere versies van Kirby-games gelijkgetrokken en zit Kirby weer lekker in zijn vel. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Want vooral de criminele Kirby uit een 90’s-advertentie wil ik jullie natuurlijk niet onthouden. Ben jij meer fan van de blije of de boze Kirby?