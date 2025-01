De Nintendo eShop-hoogtepunten van afgelopen week

Het is weer tijd voor de Nintendo’s aanraders uit de Nintendo eShop. Ben jij benieuwd welke aanbiedingen er nog te halen zijn of welke games er in het zonnetje zijn gezet?

Koken of schieten

De afgelopen week verschenen er weer nieuwe games in de Nintendo eShop. Denk bijvoorbeeld eens aan Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles of Guilty Gear -Strive-. De laatstgenoemde game is misschien niet heel bekend, maar bevat veel actie, online gevechten en ziet er goed uit. De Stars Wars-game is een bescheiden remaster van het origineel op de PlayStation 1 en voor fans van de games altijd de moeite waard om te bekijken.

Net als vorige week zijn veel dezelfde games nog steeds in de aanbieding. Voor onder andere Figment en Hot Wheels Remastered is er dus nog steeds een flinke prijsdaling gaande. Echter zijn nu games als Overcooked! 2 en Moonlighter ook een koopje. Qua partygames is het heerlijk om zo af en toe een frustrerend potje Overcooked te spelen. Ik heb de games zelf via eenzelfde soort deal gekocht.

Welke games uit deze Nintendo eShop-hoogtepunten spreken jou aan?