[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 50

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Skate Story [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 8 december

In Skate Story speel je als een demon gemaakt van glas, en van pijn, en je skatet door de Onderwereld. Waarom? Omdat je een deal met de duivel hebt gemaakt. Als je naar de maan kunt skateboarden en deze kunt verzwelgen, heb je je vrijheid verdient. Koud kunstje, toch? Voordat je ook maar in de buurt komt van de maan, zul je je eerst een weg moeten banen door de negen lagen van de Hel – de zogeheten Emptylands. Het is niet zomaar een kwestie van trucjes doen. Leer om je gewicht te verdelen en je bewegingen te beheersen, zodat je moeiteloos die ollies, kickflips en meer kunt nailen. Onderweg kom je vijanden en bosses tegen, maar ook wezens die je hulp nodig hebben. Skate Story ademt pure stijl en wordt vergezeld van een meeslepende soundtrack.

Little Rocket Lab [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 10 december

Little Rocket Lab is een cozy ‘factory-building game’, waarin je uitgebreide processen probeert te automatiseren door o.a. lopende banden en andere machines te maken. In deze game volg je het verhaal van Morgan, een jonge ingenieur welke een compleet werkende raketlanceerbasis in haar achtertuin probeert te bouwen. Dat is nogal een uitdagende klus, dus voordat ze dat kan doen zal ze wat productie moeten automatiseren, de lokale bevolking moeten helpen met hun problemen en de stad St. Ambroise helpen herstellen.

Rogue Trader [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 11 december

Warhammer 40,000: Rogue Trader is een klassieke verhalende RPG, met gameplay die veel weg heeft van games als Baldur’s Gate en Icewind Dale. In de game neem je de rol aan van een Rogue Trader, een eeuwenoude dynasty van kapers die met het goedvinden van the Emperor zelf de uiterste randen van het Imperium verkent. Deze toestemming zorgt ervoor dat ze privileges en macht hebben waar anderen enkel van kunnen dromen. Naast dat ze de taak hebben om het Imperium uit te breiden, kunnen ze doen wat ze willen. Om dit te doen staat een gigantisch voidship tot hun beschikking (een soort van stad dat door de ruimte vliegt) met immense vuurkracht en zoveel personeel dat het niet uitmaakt.

Deze mensen volgen hun leider zonder vragen te stellen… en let jij nou net die leider zijn. Behandel je onderdanen met respect of ongenoegen, blijf trouw aan de Emperor of heul met de vijanden van de mensheid… jij maakt de besluiten. Elke keuze die je maakt heeft echter grote gevolgen, niet alleen voor jou, maar voor complete sterrenstelsels.

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 december

9 december – A Game about Digging A Hole

9 december – Farming Simulator: Signature Edition

9 december – Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International

9 december – Keep the Heroes Out

9 december – LOK Digital

9 december – Ultimate Sheep Racoon

9 december – Ultimate Sheep Racoon – Switch 2 Edition

9 december – Kiborg

9 december – Tavern Talk + Pirate Palooza

9 december – Milano’s Odd Job Collection

9 december – Brok: Natal Tail, A New Christmas Special

9 december – Cozy Tiny Home

10 december – Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition

10 december – Pad Quad

11 december – Fatalzone

11 december – Aery: Winter Wonderland

11 december – Ink Inside

11 december – Save the Doge 2

11 december – DunJungle

11 december – Stars in the Trash

11 december – Detective Girl: The Case of Immortality

11 december – Traveler’s Refrain

11 december – Mamon King

11 december – Ascendance Unbound

11 december – Toad Slide

11 december – Jacob Jazz’s Tamarindo’s Freaking Dinner

11 december – Vine Card

11 december – Unto Deepest Depths

11 december – Slide! Throw! Snow Party

11 december – Royal Watch: The Throne’s Duty

11 december – EGGCONSOLE ‘Super Laydock Mission Striker’ MSX

12 december – Cooking Arena Ultimate Feast

12 december – Terminator 2D: No Fate

12 december – Dino Land

12 december – Snooker Fever Rack ‘n’ Roll

13 december – Puzzle Book: Animals Edition

13 december – Sweet Survivors: Classy Edition

13 december – Samu

