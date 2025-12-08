[Review] Little Rocket Lab (Switch 2) – Een verslavend leuke game

Op 10 december verschijnt Little Rocket Lab digitaal voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Deze titel is ontwikkeld door Teenage Astronauts en uitgegeven door No More Robots en kwam begin oktober al uit voor de Xbox Series en pc. Op Steam wordt de cozy bouw- en managementsim heel positief ontvangen. De grote vraag is dan ook hoe wij de game op de Switch 2 hebben ervaren. Dat lees je in deze review van Little Rocket Lab!

Unieke combinatie

Laat ik beginnen met aangeven dat ik geen enkele ervaring heb met productie- en managementgames als Factorio of Satisfactory. Ik weet dat dit genre bestaat, maar tot nu toe sprak het me nooit zo aan. Totdat ik de aankondiging van Little Rocket Lab voorbij zag komen. Deze titel combineert het bouwen van fabrieken en automatiseren van productieprocessen met een cozy vibe. Dus het werk is nog steeds hetzelfde, maar dan in een schattige setting, met charmante personages, een hartverwarmend verhaal – én vooral: geen stress. Dit leek me dan ook de ideale game om me aan het genre te wagen. En ik kan alvast verklappen: het bleek een schot in de roos!

Jouw missie is het voltooien van je moeders raket

Je speelt als Morgan, een ingenieur-to be, die terugkeert naar haar geboortestad St. Ambroise. Toen Morgan jong was, bouwden haar moeder en tante Ilonka aan een raket. Die zou het kleine stadje waar ze woonden op de kaart moeten zetten. Totdat haar moeder plotseling overleed. Toen kwam alles stil te vallen en moest Morgan haar tante en St. Ambroise gedag zeggen om bij haar vader te gaan wonen. Na tien jaar is ze oud genoeg om terug naar huis te gaan. Haar missie is het afronden van het droomproject van haar moeder: de raket! Maar het mijnstadje St. Ambroise is tijdens haar afwezigheid in verval geraakt. Daarom werkt Morgan niet alleen aan de raket, maar helpt ze ook de lokale bevolking met het heropbouwen van de stad.

Aan het werk!

Zoals gezegd is Little Rocket Lab in de kern een automatiserings-simgame waarin je fabrieken bouwt. En daar komt heel wat bij kijken. Je hebt grondstoffen nodig, maar ook infrastructuur en manieren om je productielijnen te automatiseren. Gelukkig neemt de game je aan de hand mee. Je begint met het opruimen van de achtertuin van je tante. Van haar krijg je de hamer van je moeder waarna het echte werk kan beginnen. De eerste uren wordt je overvoerd met tutorials voor het vinden van grondstoffen, het maken van onderdelen en machines en het opzetten van productieprocessen. In sneltreinvaart leer je hoe je kunt bouwen: van eenvoudige boren en ovens tot complexe assemblageapparatuur, kranen en kilometers aan transportbanden. De universiteit is een belangrijke locatie waar je tegen inlevering van de juiste materialen blauwdrukken kunt krijgen.

Maar neem ook de moeite om je stadsgenoten beter te leren kennen

Tijdens die eerste uren raak je ook bekend met het community-aspect van de game. Denk aan het aanhalen van de contacten met je stadsgenoten en hoe je hen kunt helpen. Zo zitten zij ook om bepaalde grondstoffen of materialen verlegen. Door het stadje te verkennen en in gesprek te gaan leer je wat ze nodig hebben. Of je vindt hun klusjes op het zogenaamde quest-bord. Met deze zijmissies verdien je geld waarmee jij weer een grotere rugzak kunt kopen of je eerste kop koffie van de dag. Het loont sowieso om lekker op onderzoek uit te gaan omdat je naast bruikbare grondstoffen ook voorwerpen kunt vinden die je weer kunt verkopen. Of handige kledingstukken zoals een helm, handschoenen of laarzen. Let wel op, dit verkennen kun niet je niet eindeloos doen, want de game hanteert in-game-dagen. Morgan haar energie is net zoals die van ons beperkt, dus je zult ’s avonds je werk moeten staken om je bed op te zoeken.

In-game-dagen

Een in-game-dag duurt zo’n 20 minuten. Elke ochtend om 6 uur staat Morgan op en gaat ze aan de slag. Rond 22 uur wordt ze moe en is het tijd om richting je bed te gaan. Lig je niet voor 24 uur in bed, dan valt Morgan flauw van uitputting. Gelukkig straft de game je daar niet heel erg voor, maar het betekent wel dat je de volgende dag niet om 6 uur opstaat maar om 10 uur. Dus ondanks de relaxte sfeer, zul je dus wel de klok in de gaten moeten houden. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor welke dag het is. Zo zijn winkels in het weekend niet open en is ook de universiteit op zondag gesloten. Pech als je dan net voor de deur staat met je verzamelde materialen. Gelukkig is er genoeg te doen en kun je je tijd makkelijk vullen met een ander klusje of ontdekkingstochtje. Het moment van naar bed gaan is trouwens ook belangrijk omdat je alleen dan de game kunt opslaan. Het is helaas niet mogelijk om op een willekeurige plek/moment een gamesave te maken.

Hoofd- en zijmissies

De game is qua verhaal vrij lineair van opzet. Door het voltooien van de hoofdquests kom je steeds verder. Via het menu kun je een logboek oproepen waarin al je verhaalmissies, maar ook je zijmissies en klusjes te vinden zijn. Ook vind je er alle materialen inclusief hun blauwdrukken, dorpsbewoners en je vriendschapsstatus met ze, een kaart van St. Ambroise, foto’s (die je gaandeweg vrijspeelt) en de instellingen. Wanneer je voor een missie de benodigde materialen hebt verzameld, wijst een vinger op de kaart de betreffende locatie aan. Maar als je meerdere actieve quests hebt (wat standaard het geval is) en je lekker aan het produceren bent geslagen, zie je meerdere vingers op de kaart. Het is dan niet duidelijk welke vinger voor welke quest is. Dat onderscheid wordt helaas niet zichtbaar gemaakt.

Via de X-knop roep je je rugzak op. Daarin worden alle grondstoffen en geproduceerde materialen en machines verzameld. Die rugzak raakt al snel vol. Dus het is verstandig om vroeg in de game via klusjes geld te verdienen, zodat je de capaciteit van je rugzak kunt upgraden. Daarnaast kent de game nog andere slimmigheden die het spelen makkelijker maken. Denk aan het vastzetten van de hamer in het eerste vakje van je rugzak zodat je die niet continu hoeft te zoeken. Maar bijvoorbeeld ook dat je je hond Leo kunt vragen om dorpsgenoten te vinden. Of je gele Toastervriend (gemaakt door je moeder) om je sneller te verplaatsen of productieprocessen te wijzigen.

Een verslavende gameplay-loop

Want dat wijzigen van productieprocessen zul je veelvuldig doen. Dat is misschien ook wel het leuke van deze game. Niets van wat je bouwt is voor eeuwig. Dat kan zijn omdat je weer een nieuw product moet maken en je processen daarop aan moet passen. Of omdat de eerste poging niet lukte en je merkt dat het gewenste product niet aan het eind van de transportband verschijnt. Ook raken grondstoffen op waardoor je een nieuwe plek of mijn moet vinden om je processen daar weer op te zetten. En tenslotte ook vanwege ruimtegebrek. De te bouwen productieprocessen worden steeds omvangrijker, waardoor je tantes achtertuin niet meer volstaat en je zult moeten uitwijken naar een ander gebied.

Hoe je het werk inricht is aan jou. Maar het geeft wel een kik als je na het nodige gepuzzel en uitproberen een lopend productieproces hebt opgezet vanuit een mijn naar een locatie ergens anders in St. Ambroise. Ja het vraagt creativiteit en denkwerk, maar echt frusterend uitdagend wordt het (gelukkig) niet. Een pluspunt voor de nieuwkomer, maar misschien voor de ervaren rotten binnen het genre een domper. Voor mij betekende het dat ik ongemerkt uren aan het spelen was. Het is lang geleden dat ik zo opging in een game. Dat kwam naast de verslavende gameplay-loop ook door de knusse vibe.

Besturing is even wennen

Little Rocket Lab ziet er met de kleurrijke pixel-art en visuals erg mooi uit. Ook de fijne muziek onderstreept de cozy sfeer van de game. Zelf heb ik de Nintendo Switch 2-versie gespeeld. Die ondersteunt touchscreen (net als de Switch-versie), HDR en 120 fps met een hogere resolutie. De game speelde prima, al duurde het even voordat ik de besturing goed onder de knie had. Het gebeurde me regelmatig dat ik de hamer nog geselecteerd had en daardoor mijn net gebouwde oven weer kapotsloeg. Dat lag meer aan mijn vaardigheden denk ik, want het spelen met een controller gaat echt prima en wordt duidelijk uitgelegd. Al kan ik me voorstellen dat dit soort isometrische games uitermate geschikt zijn om met een toetsenbord en muis te spelen.

Dikke aanrader

Uiteindelijk is Little Rocket Lab voor Nintendo Switch-spelers een dikke aanrader. Tenzij je echt een geoefende fabriekenbouwer bent en je flink wat uitdaging zoekt. Maar voor alle andere spelers is dit een verslavend leuke game, vooral als dit je eerste kennismaking met het genre is. Ik heb echt genoten van Little Rocket Lab. Mijn raket is nog niet af, maar dat gaat vast niet lang meer duren! De titel is voor beide platforms – de Switch en Switch 2 – voor €17,99 te verkrijgen in de Nintendo eShop. Ook komt er een gratis upgradepack voor spelers die t.z.t. willen upgraden van Switch 1 naar Switch 2.