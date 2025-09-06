[Preview] Mamorukun ReCurse & R-TYPE Delta: HD Reboot

Deze preview is geschreven door freelancer Daan Koopman.

Tijdens gamescom had ik een ontmoeting met Clear River Games om hun aankomende spellen voor de Nintendo Switch te aanschouwen. Beide bleken shoot ’em ups, al gooien ze beide compleet andere elementen in de mix. Het resultaat was een afspraak die redelijk verfrissend aanvoelde. Het was pure gameplay chaos, wat mij uitermate goed ligt.

Mamorukun ReCurse is een bijzondere ervaring

Wat een bijzondere ervaring bleek Mamorukun ReCurse te zijn. Ik heb het spel nog nooit eerder gespeeld, maar het duurde niet lang voordat ik het onder de knie had. Je reist naar de Netherworld om de kwade geesten tegen zichzelf in bescherming te nemen. Een portaal naar de Dark World is geopend, waardoor deze dwalende spoken compleet doordraaien. Je neemt controle over één van de personages en schiet de geesten zodanig de grond in.

Spelers bewegen over het scherm van beneden naar boven. Je verzamelt power-ups om sterkere schoten te kunnen afvuren, gebruikt Sprits om in leven te blijven en reist langs alternatieve paden om het meest uit je run te halen. Mamorukun ReCurse beweegt voort op een goed tempo. Het staat nauwelijks stil met een constant aanbod aan kleurrijke vijanden. Aan het einde van een stage verschijnt er een baas, waarbij ontwijken en gericht mikken geen overbodige luxe betreft.

Het was de makers alles aan gelegen om de ultieme editie te maken. De ReCurse editie komt met de verschillende game modi en personages uit eerdere uitgaven. Een belangrijke binnenkomer is dat de verhaalstand nu in widescreen gespeeld kan worden. Het voelde licht onwennig om van 4:3 naar 16:9 te springen, maar je kunt beter zien wat er op je pad komt. Uiteraard zijn er ook gebruikelijke moderne gemakken als online leaderboards en een uitgebreide galerij.

Mamorukun ReCurse was dikke pret. De personages speelden allemaal verschillend, waardoor de runs vrij aangenaam bleven. Daarnaast was de actie constant. Het was geen moment saai, wat me stiekem best enthousiast maakte om het spel beter te leren kennen. Het spel staat gepland op 25 september.

R-TYPE Delta: HD Boosted een prima remaster

Bijzonder in zijn soort. Zo zou ik R-TYPE Delta omschrijven. Het spel verscheen oorspronkelijk op de originele PlayStation in 1999. Ik vond hem meteen uniek, want de ervaring was niet zomaar een 2D shmup. Nee, deze telg moest en zou anders worden. Het gebruik van 3D-objecten maakte het spel levendig. Daarnaast maakte het de bewegingen van je schip een stuk vrijer. Je moest rekening houden met grotere bazen, veranderingen in perspectief en uitdagende patronen. R-TYPE Delta is geen makkelijk spel, maar het is een ware pionier in het shoot ‘em up genre.

Ben ik verbaasd dat er een nieuwe uitgave komt? Nee, niet eens een klein beetje. Waar ik echter wel verbaasd over ben, is dat het eruit ziet op de manier zoals ik mij herinner. Niet in de trant van nostalgie, maar puur omdat de makers er met liefde naar hebben gekeken. Zo is Delta nu in een widescreen formaat te spelen, waardoor het volgen van patronen beter aanvoelt. Daarnaast hebben de vijanden een lichte transformatie ondergaan. Ze zien eruit zoals ik voorstelde, maar een stuk gelikter in hun animaties en polygonen.

Het spel speelt daarnaast ook uitermate prima. Je kunt kiezen tussen drie verschillende voertuigen, ieders uitgerust met hun speciale aanvallen. Ondertussen upgrade je je wapens en verzamel je de broodnodige energie om te overleven. Mocht je genoeg energie verzamelen, dan staat de overweldigende Delta aanval klaar om je uit de brand te helpen. Deze knalt alles kapot, zolang het maar op je pad ligt. Heerlijk.

R-TYPE Delta: HD Boosted liet mij in euforie achter. Na een goede 20 minuten spelen zat ik weer volledig in. Helaas zal ik iets langer moeten wachten om deze nieuwe versie compleet grijs te spelen. De game verschijnt op 20 november.