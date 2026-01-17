Hangetekende puzzel-platformer Kejora krijgt launch trailer

Kejora is deze week verschenen, een nieuwe puzzel platformer van Berangin Creative. De game had een kleine vertraging, maar vanaf nu kan iedereen met deze prachtige handgetekende game aan de slag. Om dat te vieren is er een launch trailer verschenen, die de beste punten en mysterieuze sfeer van de game nog even goed in het zonnetje zet. Deze trailer kun je hieronder bekijken. De game is vanaf nu te downloaden voor €19,99.

In Kejora volg je het verhaal van titelpersonage Kejora. Zij gaat samen met twee vrienden op reis om de oorsprong van de mysterieuze tijdslus te ontdekken. Deze tijdslus teistert het dorp waarin zij wonen. Onder het ogenschijnlijk vredige dorp schuilt een mysterie, onbekend bij de inwoners die er hun dagelijkse leven leiden. Nadat Kejora en haar vrienden in een nabijgelegen bos oog in oog komen te staan ​​met een gigantisch angstaanjagend monster, worden ze gedwongen het avontuur aan te gaan. Om hun dorp te redden zullen ze mysterieuze grotten en verlaten gebouwen moeten verkennen. Kejora kenmerkt zich door een handgetekende artstijl en omgevingsgerichte platformpuzzels. Benut vooral ook de unieke vaardigheden van haar twee vrienden en help Kejora zo bij haar ontdekkingstocht en avontuur.