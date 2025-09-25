Releasedatum Detective Dotson bekend gemaakt

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat Detective Dotson, een mysterie-avonturenspel met Bollywood-invloeden, naar de Switch komt. De game kwam rond die tijd ook naar Steam, waar het heel positief ontvangen is. Of dat op de Nintendo Switch en Switch 2 ook zo zal zijn zullen we volgende maand kunnen beleven, want een releasedatum van de Switch-versie is eindelijk gegeven. Vanaf 30 oktober kunnen we met deze titel aan de slag. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je alvast een oude trailer bekijken.

In Detective Dotson volg je het verhaal van de titelpersonage, een speurneus die liever Bollywood-ster zou zijn dan misdaden op te lossen. Toch komt hij steeds in situaties waar hij zijn speurdersvaardigheden moet gebruiken. De game speelt zich af in een kleurrijk India, waar je aanwijzingen verzamelt, ruilt met personages en puzzels oplost. Detective Dotson biedt een unieke mix van 2D-personages in een 3D-wereld, vier verschillende zaken om op te lossen, en minigames zoals cricket en Bollywood-dansen. Ook kun je onderhandelen in straatwinkels om voorwerpen te ruilen voor aanwijzingen. Terwijl je de zaken oplost, ontdek je steeds meer van een groter mysterie. De game is de eerste in zijn soort die zich afspeelt in India, en de ontwikkelaars hopen de rijke cultuur van het land in de game te brengen. Na de release komen er gratis updates, waaronder extra zaken, een co-opmodus en nieuwe minigames.