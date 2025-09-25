Winter Burrow krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Cozy survival game Winter Burrow heeft een releasedatum gekregen. Deze game werd afgelopen augustus aangekondigd tijdens een Indie World presentatie, maar Uitgever Noodlecake en ontwikkelaar Pine Creek Games konden op dat moment nog geen releasedatum geven. Daar is nu verandering in gekomen. Winter Burrow zal op 12 november op de Nintendo Switch verschijnen. Mooi aan het begin van de koude maanden dus. Om dit bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Winter Burrow is een survival game waarin je als muis probeert te overleven op je eigen tempo. Diep in een besneeuwd bos zul je je vervallen jeugdhol moeten herstellen, waarbij je overeind probeert te blijven te midden van gure omstandigheden. Verzamel grondstoffen, brei truien om warm te blijven, bak taarten en richt je hol zo in dat je op een relaxte manier kan bijkomen bij het haardvuur. Buiten zal je het moeten opnemen tegen het insectenleven en de kou moeten trotseren, want de winters hier kunnen erg streng zijn. Onthoud dat niemand echter alleen kan overleven. Ontmoet nieuwe vrienden, breid je overlevingshandboek uit en ontdek wat er met je tante is gebeurd, nadat die verdwenen is terwijl ze eigenlijk op je huis zou passen.