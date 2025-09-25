Doug Bowser vertrekt als hoofd van Nintendo of America, wordt vervangen door Devon Pritchard

Het lijkt nog maar kort geleden, maar ondertussen is het al ruim zes jaar geleden dat Reggie Fils-Aimé vertrok bij Nintendo of America. Sinds die tijd is hij vervangen door Doug Bowser. Echter het tijdperk van Bowser komt ook tot een eind. Vanaf 31 december dit jaar zal Doug Bowser aftreden en Nintendo verlaten. Op dat punt zal Devon Pritchard zijn rol als president van Nintendo of America overnemen. Devon zal de eerste vrouwlijke president van het bedrijf zijn, maar komt niet uit het niets. Zo is ze al sinds 2006 bij het bedrijf en heeft op het moment de rol van VP van Revenue, Marketing en Consumer Experience.

Daarnaast zal voor ons Europeanen een bekend gezicht de rol van CEO van Nintendo of America bekleden. Satoru Shibata, eerder al de baas van Nintendo of Europe zal die positie innemen. Hij behoudt verder zijn rollen bij NCL (Nintendo in Japan). Pritchard zal door de nieuwe rol ook onderdeel worden van de Board of Directors bij NoA en een Executive Officer bij NCL worden.

Pritchard had zelf de volgende te melden over de nieuwe rol:

“I am humbled and excited to take on this new role, Doug has been a fantastic mentor, and I look forward to building on the incredible foundation he has helped establish. With characters and worlds that offer something for everyone, my focus will be continuing to build on Nintendo’s legacy of surprising and delighting our longtime fans, while at the same time welcoming new players into the Nintendo family.”

Natuurlijk is er ook reactie vanuit Japan op de grote verandering, zo had Shuntaro Fukuwara het volgende te zeggen over het vertrek van Bowser: