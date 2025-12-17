Releasedatum Engelse versie Ariana and the Elder Codex bekend

Enkele maanden geleden werd bekend gemaakt dat Ariana and the Elder Codex naar het westen kwam. Uitgever Idea Factory was bezig met een volledige Engelse lokalisatie, al kon het op dat moment nog niet aangeven wanneer de game naar het westen zou komen. Daar is nu verandering in gekomen. Idea Factory heeft namelijk laten weten dat de game vanaf 24 maart te downloaden zal zijn in de westerse Nintendo eShop. Benieuwd naar deze side-scrolling platformer? Een wat oudere aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.

Ariana and the Elder Codex verscheen afgelopen Augustus in Japan, gemaakt door ontwikkelaars Compile Heart and Hyde. Daar heeft de game ook een iets andere naam, namelijk Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes. In de game volg je het verhaal van bibliothecaresse Ariana, wiens missie het is om de zeven Hero Codices te herstellen. Deze zijn namelijk aangepast en vanwege de verschrikkelijke schade aan de boeken is alle magie uit de wereld verdwenen. Het is aan Ariana om speciale ‘Librarian Magic’ te gebruiken waarmee ze de boeken kan ingaan, om deze van binnenuit te repareren. Hier liggen alleen nogal wat vijanden op de loer, en ook de beschermers van het boek zien Ariana als een bedreiging. Zal het haar lukken de boeken te repareren?