Trails in the Sky 2nd Chapter aangekondigd voor Nintendo Switch en Switch 2

Het is misschien geen heel grote verrassing na het verschijnen van Trails in the Sky 1st Chapter afgelopen september, maar ook het vervolg gaat als remake naar de Nintendo Switch en Switch 2 komen! Dat laten ontwikkelaar Nihon Falcom en uitgever GungHo weten. Er is nog geen precieze releasedatum, maar we mogen de titel ergens in de herfst van 2026 verwachten. Bekijk vooral onderstaande aankondigingstrailer om een eerste indruk te krijgen.

Dit vervolg is een remake van The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC uit 2006, ook dit keer weer volledig opnieuw in 3D opgebouwd. Na het neerslaan van de staatsgreep die het Koninkrijk Liberl op zijn grondvesten deed schudden gaat het verhaal van Estelle en Joshua verder. Vervolg je avontuur met gloednieuwe gevechtsopties, uitgebreide extra content en een onvergetelijk verhaal. Spelers die het 1st Chapter afgerond hebben kunnen hun gamesave overdragen naar dit tweede deel. Daarmee ontvangen ze speciale bonusitems waardoor je soepeler door het verhaal gaat.

Kijk jij uit naar Trails in the Sky 2nd Chapter?