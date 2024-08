Releasedatum Last Time I Saw You bekend gemaakt

Twee jaar geleden alweer werd Last Time I Saw You aangekondigd, een coming-of-age adventure game. De game stond gepland voor de zomer van dit jaar, en alhoewel het erop lijkt dat het dat niet meer gaat halen hoeven we niet heel lang meer te wachten. Maboroshi Artworks heeft namelijk een nieuwe trailer online gezet met de releasedatum. het lijkt erop dat de game op 10 oktober op de Switch zal verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Last Time I saw You is een handgetekend 2D verhaal gedreven exploration game, waarin je het verhaal volgt van Ayumi. Ayumi woont in het landelijke gedeelte van Japan, en in de zomer van 1980 droomt hij al een paar weken van een meisje die hij niet kent. Vreemd misschien, maar ook erg toevallig dat er tegelijkertijd ook een verschrikkelijke tyfoon zijn dorp nadert. Langzaam maar zeker zal hij erachter komen dat de twee met elkaar te maken hebben en dat er niets toevalligs aan is. Los lastige puzzels op in prachtige omgevingen en praat met mensen uit de omgeving om achter de waarheid te komen. Wat voor vloek brengt dit mysterieuze meisje met zich mee? Wie is ze? En waarom voelt hij zich zo? Is hij misschien… verliefd op haar?