Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club krijgt demo van meerdere hoofdstukken

Afgelopen maand werd Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club aangekondigd. Dit werd gedaan op een nogal… unieke manier, met een teaser die alvast even goed de sfeer van de game neerzet. De game zelf staat momenteel gepland voor release op 29 augustus, maar om je alvast een voorproefje te geven heeft Nintendo aangekondigd dat er een demo zal verschijnen. Ook deze demo doet het iets anders dan anders, aangezien hij uit meerdere delen bestaat.

Het eerste deel van de demo is te spelen vanaf 20 augustus. Dit bestaat uit de proloog en het eerste hoofdstuk. Het tweede deel is te spelen vanaf 23 augustus, en het derde en laatste deel op 28 augustus. De game zelf komt een dag later uit, en als je besluit de game te kopen kun je meteen vanaf daar verder spelen. Om de trailer aan te kondigen heeft Nintendo tevens een trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club is het eerste nieuwe Famicom Detective Club verhaal in 35 jaar. In dit deel speel je de rol van een assistent van een privé onderzoeker van de Utsugi Detective Agency. Jullie krijgen de taak om de politie te helpen bij een mysterieuze zaak. Er is namelijk een student gevonden die op een gruwelijke manier vermoord is. Het belangrijkste is echter dat er een papieren zak over zijn hoofd zat, waar een eng lachend gezicht op is getekend. Niet alleen doet dit namelijk denken aan een serie moorden van 18 jaar geleden, maar ook aan legende van Emio, “The Smiling Man.” Hiervan wordt gezegd dat dit een serie moordenaar is die zijn slachtoffers een lach geeft die nooit zal vervagen. Onderzoek deze moord, vind aanwijzingen, hoor verdachten uit en probeer achter de waarheid te komen.