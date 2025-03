Releasedatum Once Upon A Puppet bekend gemaakt

Once Upon a Puppet heeft een releasedatum gekregen. Deze game, een 2.5D puzzle-adventure game, werd afgelopen februari aangekondigd door uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaar Flatter Than Earth. De releasedatum stond toen nog op later dit jaar, maar zo lang hoeven we niet te wachten, zo blijkt. Once Upon a Puppet komt namelijk op 23 april al naar de Switch. Een nieuwe trailer is tevens online gekomen om dit te delen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Once Upon a Puppet speelt zich af in een levendige theater wereld, welke een prachtig verhaal verteld over vriendschap, zelf-ontdekking en verlossing. De speler neemt de rol aan van Nieve, een toneelhulp en getalenteerde weefster met weinig zelfvertrouwen. Zij is verbannen naar het Onderpodium, maar staat op een magische manier nog in verbinding met Drev, een pop en ambitieuze acteur in het theater. Speel met zijn draden om vergeten verhalen te vertellen tijdens de reis terug naar het bovenpodium. Los puzzels op, onthul duistere geheimen, versla vreemde wezens die niets liever willen dan de show stoppen en leer hoe jullie lot onomkeerbaar met elkaar verbonden is.