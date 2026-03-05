Releasedatum Switch-versie Devil Jam bekend gemaakt

Rogueside heeft eindelijk de releasedatum voor de Switch-versie van Devil Jam vrijgegeven. De Metal-themed Bullet Heaven kwam afgelopen november uit op PC, en alhoewel het leek alsof een Switch-versie snel zou volgen moesten we hier even op wachten. Dat heeft de game gelukkig veel goed gedaan, aangezien de versie die nu naar de Switch komt meteen een heftige upgrade krijgt, gebaseerd op spelers feedback. Zo zal er een compleet nieuw verhaal zijn en vier nieuwe uitdagingen, welke meer inzicht geven in deze vreemde wereld en de kleurrijke cast. Ook zijn er twee nieuwe Battlegrounds: The Overgrowth en Thorns of Crimson Death. Deze versie van de game staat gepland voor release op 26 maart. Om dat te vieren is er meteen ook een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Devil Jam over?

Vecht je een weg door hordes Metal-zangers en hun volgers… in de hel! Jij speelt als een muzikant die zijn geluk niet kan vinden, die op een kruispunt een mysterieus personage tegenkomt die vraagt of hij de gitaar kan spelen. Terwijl deze voorbijganger je gitaar voor je stemt, vraagt hij of je een concert voor hem wilt spelen en geeft je per direct een contract. Maar wanneer je het (zonder al te goed te lezen) ondertekent word je linea recta naar de hel gesleurd, aangezien je net hebt getekend om een concert voor de duivel te houden. Whoops.

Nu zit je vast in de onderwereld en zul je moeten blijven jammen om je vrijheid terug te krijgen. Versla hordes aan volhardende groupies, boze menigten en muzikale rivalen. Je doel? Om uiteindelijk de beste Metal zanger aller tijden te verslaan en je plek als een onsterfelijke en legendarische muzikant te claimen. Ohja, die besta Metal zanger? Dat is de dood zelf. Veel succes! Met een uniek inventory systeem met 12 plekken en meer dan 4.93 quadriljoen manieren om deze in te vullen moet dat wel goed komen toch?