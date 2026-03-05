Everhood Hunters aangekondigd voor de Nintendo Switch

Foreign Gnomes, de ontwikkelaars van psychedelische rhythm action RPG Everhood hebben hun nieuwe project bekend gemaakt. Het is wederom een nieuw deel in deze muzikale franchise en zal Everhood Hunters heten. Het is een muzikale battle roguelike en zal meer dan 70 originele muzieknummers bevatten en muziek van eerdere delen uit de franchise. Wel zullen we nog even moeten wachten, want de game staat pas gepland voor release ergens in 2027. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Everhood Hunters speel je een Hunter die op een queeste gaat om het raadsel van de bron van alle kwaardaardigheid op te lossen. Dat, en om het voor altijd te verzegelen. De game is een roguelike avontuur, waarbij je uit vier verschillende personages kunt kiezen, elk met hun eigen unieke speelstijl. Kies je eigen pad voorwaarts terwijl je de zielen van vijanden verzamelt en deze gebruikt om nieuwe voorwerpen te unlocken. De game zal daarnaast te spelen zijn in Online Co-op.