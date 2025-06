Engelse launch trailer Nintendo Switch 2: Welcome Tour

Eerder deze week deelde we de Japanse overview trailer van Nintendo Switch 2: Welcome Tour. De game maakte gisteren samen met de Nintendo Switch 2 zijn debuut, dus voor de gelegenheid is er nu ook een Engelse trailer online gezet. In de trailer zien we verschillende minigames, waaronder het ontwijken van stekelballen, het raden van framerates en het mikken en schieten met de muisfunctie. De trailer kun je hieronder bekijken. Benieuwd wat wij van deze game vinden? Een review is in de maak, maar tot die tijd kun je hier onze preview lezen.

Nintendo Switch 2: Welcome Tour is qua idee vergelijkbaar met Astro’s Playroom in de zin dat de game in het teken staat van de console en de speler hier uitgebreid kennis maakt met de nieuwe mogelijkheden. Aangezien de muisfunctionaliteit de grote toevoeging is van de Switch 2 komt deze ook uitgebreid aanbod in Welcome Tour. Verder verken je de ruimte waar je rondloopt (die lijkt op een enorme Switch 2) en ontdek je geheime feitjes, kun je je kennis testen met quizen en verschillende minigames en tech demos spelen.