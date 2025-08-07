Go-Go Town! verschijnt in 2026 op de Nintendo Switch

Vanmiddag konden we met z’n alle genieten van een gloednieuwe Indie World-presentatie. Een aantal spellen kregen we uitgebreid te zien, al was dat voor Go-Go Town! niet het geval. Toch zijn gamers op Steam, tijdens de vroegtijdige toegang, erg positief over de game en daarom is deze titel absoluut een eigen artikel waard. Go-Go Town! zal ergens in de lente van 2026 naar de Nintendo Switch komen, al is er momenteel nog niks gezegd over een eventuele Switch 2-versie. Mogelijk gaat het spel dus alleen maar speelbaar zijn op de originele Switch.

In Go-Go Town! heb jij de taak van burgemeester op je genomen. Daar komt natuurlijk veel bij kijken, zeker als je weet dat de economie volledig is ingestort. Daarom is het nu aan jou om het gehele dorp opnieuw op te bouwen. Dat betekent dat je gebouwen moet plaatsen, metrolijnen moet aanleggen en voor werknemers moet zorgen die jouw nieuwe winkels draaiende houden. Gaat het jou lukken om het dorp draaiende te houden en genoeg geld te verdienen?

Denk je dat Go-Go Town! iets voor jou is? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!

Wil je graag de hele Indie World-presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!