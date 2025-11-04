Switch 1 “bijna” best verkochte Nintendo-console, Switch 2 boven 10 miljoen

Nintendo heeft weer nieuwe cijfers gedeeld van het afgelopen kwartaal. Hierdoor hebben we inzicht gekregen in hoe de Switch en Switch 2 het afgelopen kwartaal zijn verkocht, maar ook hoe games het doen.

Goed nieuws voor de originele Switch. Deze is volgens de cijfers die eindigen op 30 september net iets minder dan de DS verkocht. De Switch staat op 154.01 miljoen exemplaren en de DS op 154.02 miljoen exemplaren. Officieel is het dus bijna de best verkopende console van Nintendo ooit. Onofficieel is het onwaarschijnlijk dat er de afgelopen maand minder dan 10.000 exemplaren zijn verkocht wereldwijd. Dit maakt de Switch dus de best verkopende Nintendo-console ooit. Voor de best verkopende console aller tijden moet er nog minimaal zes miljoen verkocht worden om de PlayStation 2 in te halen.

De Switch 2 loopt ook goed. Die zit nu op 10.36 miljoen exemplaren, dat terwijl de zomer relatief rustig was na Donkey Kong en Japan nog steeds tekorten heeft. Ook is de impuls van Pokémon Legends Z-A hier niet bij geteld, aangezien die ook na 30 september pas verscheen. Sinds de lancering van de Switch 2 heeft Nintendo 20.62 miljoen exemplaren software verkocht. Hierbij zijn wel wat aantekeningen. Switch 2 Editions tellen alleen voor de Switch 2 als ze fysiek gekocht zijn. Anders worden ze voor de originele Switch geteld. Verder weten we alleen van Mario Kart World (9,57 miljoen) en Donkey Kong Bananza (3,49 miljoen) het aantal verkochte games. Dat betekent dus dat digitale titels als Welcome Tour, Drag x Drive en fysieke Switch 2 Editions samen 7,54 miljoen keer zijn verkocht.

Met deze cijfers heeft Nintendo hun verwachtingen voor het financiële jaar wat eindigt op 31 maart 2026 aangepast. Ze verwachten 26,7% meer Switch 2’s te verkopen. In plaats van 15 miljoen is het aantal nu op 19 miljoen gezet. Ook de verwachte software aantallen stijgen iets. Die gaan van 45 miljoen naar 48 miljoen. Voor de Switch 1 zakt de verwachting voor hardware iets van 4,5 miljoen naar 4 miljoen. De verwachting voor software stijgt echter van 105 naar 125 miljoen.

Alle exacte details kun je hier vinden op de financiële pagina van Nintendo.