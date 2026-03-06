Releasedatum Wrack: Reclamation is bekend

Vorig jaar werd Wrack: Reclamation aangekondigd voor Nintendo Switch – toen alleen nog bekend onder de naam Wrack. Tot op heden was er nog geen releasedatum bekend, maar die is er nu wel: vanaf 10 maart is de game te spelen op je Nintendo-console. Da’s ineens lekker snel, toch?

Wrack: Reclamation is een arcadegame in een nieuw jasje. Letterlijk, want het is een remake van de originele Wrack uit 2014. Raas als een malle door de levels heen en maai elke vijand neer die je tegenkomt. Daarvoor gebruik je je wapenarsenaal, speciale krachten, en je behendige snelheid. Je probeert daarbij een zo hoog mogelijk kill streak te krijgen. Hoe meer damage je doet, hoe extremer de death animations én hoe meer extra tijd je krijgt. Extra secondes op de klok krijg je ook door door een gesneuvelde vijand nog eens een extra kopje kleiner te maken (gewoon grondig, toch). Hierdoor wordt de timer gereset. Heb je een mooie kill streak opgebouwd? Dan komen de bosses en mini bosses in het spel.

De nieuwe trailer licht alvast het tipje van de gameplaysluier op: