Vervolg op Cassette Beasts, Cassette Beasts 2002, komt er aan

Het erg populaire spel Cassette Beasts krijgt een vervolg. Dat iis vandaag aangekondigd door Bytten Studio en Raw Fury. De game, Cassette Beasts 2002 moet verschijnen voor Switch 2, PS5, Xbos Series S|X en pc. Een releasedatum is nog niet bekend, maar meer informatie wordt de komende maanden vrijgegeven.

De game is ook weer een creature-collector en een turn-based rpg en speelt zich af iin Nodnol. Deze plek is gebasseerd op Londen uit de jaren 2000. Hier moet je het plan van een occultist ontdekken door het gebruik te maken van je verschillende beesten. Zo kun je veranderen in meer dan 250 beesten met unieke krachten en zwaktes. Je kunt deze beesten ook fuseren waardoor er meer dan 50.000 combinaties zijn die allemaal geanimeerd ziijn.

Verder zul je nog 12 andere personages kunnen ontmoeten om te bevrienden of je kunt wat romantiek in je spel gooien. Ieder personage heeft een eigen verhaallijn om te ontdekken. Tot slot is het ook bekend gemaakt dat er multiplayer aanwezig is om te ruilen, vechten of de verhaalmodus te spelen.