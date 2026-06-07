Valheim 1.0 verschijnt in september, ook voor Switch

Eerder werd het al aangekondigd dat de hitgame Valheim naar de Switch 2 zou komen, een release datum was alleen nog niet bekend. Daar is nu verandering ingekomen. Iron Gate, de ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd wanneer de game een 1.0 versie gaat krijgen. Die update gaat gepaard met een flinke uitbreiding en dus een volledige lancering. De lancering op 9 november zal de game dus uit Early Access halen voor pc en Xbox, maar ook de game voor het eerst naar Switch 2 en PS5 brengen.

Deze update komt met de toevoeging van Deep North een nieuwe bioom vol met onder andere oude kwaden. Zodra je aankomt in Deep North wordt je al meteen begroet met een enorme sneeuwstorm waar je niet doorheen kunt komen. Eenmaal opgeklaard heb je een enorm kaal en verlaten land om te verkennen. Tenminste, dat lijkt zo. De bioom is nameliijk gevuld met leven, maar vooral onder de grond. Zo heb je de Elakingar die een tunnelnetwerk heeft gemaakt en vikings aanvalt. Overal ligt gevaar op de loer dus wees gewaarschuwd.