Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game krijgt Nintendo Switch 2 editie

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game verscheen afgelopen zomer op de Nintendo Switch. In deze cozy game kruip je in de huid van een hobbit en doe je alles wat je van een hobbit verwacht: tuinieren, vissen en veel lekker eten maken. Op de Nintendo Switch werd de game niet al te best ontvangen, waarbij mensen veel bugs, visuele glitches en frame drops beschreven. Voor wie de game wel op zijn verlanglijstje heeft staan is er wellicht goed nieuws, want er is nu een Nintendo Switch 2 editie aangekondigd. Met een beetje geluk draait deze beter, al is het wel wat vreemd dat er weinig details zijn gegeven over deze upgrade.

Een technische upgrade lijkt voor de hand te liggen, en we weten dat de update gratis is voor iedereen die de Switch 1 versie bevat, maar verder dan dat is er geen informatie vrijgegeven. Vanaf 25 maart is de Nintendo Switch 2 editie te downloaden. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Heb jij altijd al eens willen weten hoe het leven van een Hobbit voelt? Wellicht is Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game dan wel dé game voor jou! In deze cozy game kruip je namelijk in de huid van jouw eigen Hobbit, die leeft in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere jouw eigen Hobbit-hol versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ook krijg je de taak om vruchten en kruiden te verzamelen, waarmee je vervolgens weer verschillende gerechten kunt bereiden. Zo zet je voor je dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.