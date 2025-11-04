Releaseperiode voor verschillende games bekend

Nintendo heeft vandaag weer cijfers gedeeld van het afgelopen kwartaal. Hierdoor hebben we onder andere meer inzicht gekregen in de releaseperiodes van verschillende aankomende games. Het overzicht met games en bijbehorende releaseperiode hebben we ook voor je op een rijtje gezet.

Hoewel niet alles als een verrassing komt, weten we nu wel dat we Yoshi and the Mysterieus Book in de lente van 2026 kunnen verwachten, net als de onlangs onthulde Switch 2-editie van Super Mario Bros. Wonder. Switch-bezitters kunnen uitkijken naar Tomodachi: Living The Dream. In onderstaand overzicht staan ook nog wat minder specifieke releases genoemd, welke veelal ergens in 2026 verschijnen.