Death Howl aangekondigd voor Nintendo Switch

Begin dit jaar werd Death Howl voor pc aangekondigd. Nu hebben 11 Bit Studios en The Outer Zone onthuld dat de game naar de Nintendo Switch komt. De release staat voor het eerste kwartaal van 2026 gepland. Een exacte datum zal op een later tijdstip volgen. Naast de digitale release zal er ook een fysieke versie verschijnen. Meer daarover zie je in onderstaande trailer.

In deze soulslike deckbuilder ontrafel je het verhaal van een rouwende moeder. Ze doet er alles aan om haar zoon terug te laten keren uit de dood. Daarvoor moeten er geesten verslagen worden met zelfgemaakte kaarten in spannende gevechten. Zal het haar lukken om haar zoon terug te krijgen?

Had jij al van Death Howl gehoord? Laat het ons weten in de reacties!