Gloednieuwe trailer Metroid Prims 4: Beyond Switch 2 Edition gedeeld

Nintendo heeft vandaag een gloednieuwe trailer gedeeld van Metroid Prime 4: Beyond. Specifiek van de Nintendo Switch 2 Edition van het spel. Natuurlijk zit alles wat je ziet in de trailer ook in de versie van de originele Switch, alleen dan grafisch op een lager niveau. De trailer duurt iets langer dan een minuut en laat prachtige omgevingen zien van de game. Van ijzige grotten tot bossen en van imposante gebouwen tot gebieden vol lava.

Je hoeft niet te verwachten dat je echt details ziet van het verhaal, wel worden er nieuwe vijanden getoond. Daarnaast zien we enkele van de nieuwe krachten van Samus in actie, zelfs een nieuwe die nog niet eerder getoond was.

Metroid Prime 4: Beyond ligt vanaf 4 december in de winkel, wel zijn vanaf donderdag al twee amiibo verkrijgbaar. Zo is Samus los verkrijgbaar en Samus met de Vi-O-La motor. Op 4 december verschijnt er nog de Sylux amiibo naast natuurlijk de game. Deze is nu al te bestellen, onder andere via de My Nintendo Store waar je een sleutelhanger als bonus krijgt en verschillende keuzes hebt om de game te kopen. Zoals los of in de premiejagersbundel. Deze opties zijn er voor Switch 1 en Switch 2.

