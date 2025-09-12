Remake FATAL FRAME II komt op de Switch 2 spoken

Fatal Frame II krijgt een remake! Dat werd vandaag onthuld tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag. FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE verschijnt begin 2026 voor Nintendo Switch 2. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

Fatal Frame is een Japanse horrorgameserie die niet weg te denken is uit de game geschiedenis. Door gebruik te maken van een camera worden spelers 100% op scherp gezet. Dit deel verscheen oorspronkelijk in 2003 en krijgt nu, 22 jaar later, de remake-behandeling om een hele nieuwe generatie gamers de stuipen op het lijf te jagen. Opnieuw volgen we de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura, die verzeild raken in een bloedstollende paranormaal avontuur. In de onderstaande trailer kun je zien hoe mooi de game is opgepoetst voor zijn gloednieuwe release.